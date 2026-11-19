Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına güçlü mesaj: "AK Parti milletin partisidir, Türkiye'nin en geniş ailesidir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en geniş ailesi olduğunu vurguladı. Partisinin güçlü teşkilat yapısına dikkat çeken Erdoğan, "AK Parti milletin partisidir." dedi. Türkiye genelinde vatandaşlarla buluşmayı sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz." ifadelerini kullandı.