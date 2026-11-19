Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu sürece takoz koyanlar milletin vicdanında mahkum olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak fitne girişimlerine karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi. Belediyelerin yolsuzluktan kurtarılması ve Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaştırılması konusunda kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Bu sürece takoz koyanlar milletin vicdanında mahkum olacaktır” dedi.