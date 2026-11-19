AK Parti'ye 9 belediye başkanı daha katıldı! Başkan Erdoğan'dan yeni isimlere rozet

AK Parti'nin Ankara'daki Genel Merkez Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, farklı illerden 9 belediye başkanı ve çok sayıda belediye meclis üyesi partiye katıldı. Tekirdağ, Antalya, İstanbul, Giresun, Adana, Edirne ve Uşak'tan gelen isimlere rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Törenin ardından yeni katılan belediye başkanları ve meclis üyeleri, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.