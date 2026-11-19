Başkan Erdoğan'dan fitne ve ayrışma uyarısı! "En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına yönelik konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Parti içinde ayrışma oluşturmak isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı her saniye uyanık olacağız." dedi. AK Parti'nin en büyük gücünün kardeşlik hukuku olduğunu vurgulayan Erdoğan, her türlü tuzak ve senaryoya karşı teyakkuzda olacaklarını söyledi.