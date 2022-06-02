02 Haziran 2022, Perşembe
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CHP'li Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto eden kadınlara böyle yanıt verdi
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda AK Partili üye Hacer Çınar'a yönelik kullandığı ifadeler büyük tepki toplamıştı. CHP'li Özcan özür dilemek yerine bir de sosyal medyadan "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" ifadeleriyle açıklama yaptı. Belediye binası önünde protestolarına devam kadınlara, Özcan, el sallayıp dans ederek yanıt verdi.