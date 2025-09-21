21 Eylül 2025, Pazar

CHP'li Karabağlar Belediyesi'nde istifa şoku! 9 CHP'li partiden istifa etti
CHP’li Karabağlar Belediyesi’nde istifa şoku! 9 CHP’li partiden istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 13:45
İzmir Karabağlar Belediyesi'nde 9 CHP'li belediye meclis üyesi istifa etti. Böylece CHP belediye meclisinde çoğunluğunu kaybetti.
