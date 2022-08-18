18 Ağustos 2022, Perşembe
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CHP'li Kadıköy Belediyesi zabıtlarının rüşvet alma anı kamerada
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personellerinin, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe- Slovacko maçı öncesi seyyar satıcılardan rüşvet toplayacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Baskında, gözaltına alınan belediye görevlisi 2 kişi tutuklandı. Rüşvet alan zabıtaların görüntüleri ortaya çıktı.