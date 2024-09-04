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CHP'li İBB göz yumdu bakanlık harekete geçti

CHP'li İBB göz yumdu bakanlık harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 11:50
Güncelleme:04.09.2024 11:51
CHP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. Yıkıma ilişkin açıklama yapan Çevre İl Müdürü Ejder Batur, "Kamu kurumları hukuka riayet etmeli. Toplam 7 yapı var burada. 2'si iskanlı 5'i iskansız. Bu 5 iskansız yapının yıkımı devam ediyor." dedi.
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