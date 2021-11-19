19 Kasım 2021, Cuma
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CHP'li Faik Öztrak'ın 'battık bittik' turu hüsranla bitti!
Son dakika haberleri... Türkiye ekonomisini kötülemek adına şehir şehir gezen CHP Ekonomi Masası'na Afyonkarahisar'da manşetlik bir cevap verildi. Öztrak ve ekibi hükümeti kötüleyeceklerini düşündükleri esnaftan istediklerini duyamayınca "anlaşıldı" diyerek ziyareti bitirdi. İşte detaylar...