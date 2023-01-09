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CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne otogar çalışanlarından isyan: Donduk!

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Giriş: 09.01.2023 12:45
CHP’li Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne karşı otogar çalışanları isyan bayrağı açtı. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satış gişelerinde çalışan esnaf, ısıtma sisteminin iyi çalışmamasını protesto etti.
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