25 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li eski vekil Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında Kuva-yi Milliye tartışması!

CHP’li eski vekil Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında Kuva-yi Milliye tartışması!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2021 06:33
Geçtiğimiz aylarda vali ve kaymakamları "militan" olarak tanımlayan ardından cuma namazı gafı ile alay konusu olan CHP’li eski vekil Berhan Şimşek bu kez de Kuva-yi Milliye sözleriyle gündeme oturdu. Katıldığı bir televizyon programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kuva-yi Milliye ile ilişkilendiren Şimşek ile siyaset bilimci Taceddin Kutay arasında sözlü kavga çıktı.

TV 100'de Hande Aydemir'in sunduğu Karşı Mahalle programında, gündeme dair konula ele alındı.

"KILIÇDAROĞLU, KUVA-Yİ MİLLİYE GELENEĞİNDEN GELİYOR"
Konuklardan CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek, CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kuva-yi Milliye geleneğinden geliyorum" sözlerini savundu.

"KUVA-Yİ MİLLİYE, PKK İLE İŞBİRLİĞİ Mİ YAPTI?"
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur da CHP'nin HDP ile ilişkisini ima ederek, "Kuva-yi Milliye PKK ile işbirliği yapıyordu, değil mi?" dedi.

"KILIÇDAROĞLU İLE KUVA-Yİ MİLLİYE'NİN NE ALAKASI VAR"
Sözlerine devam eden Berhan Şimşek'e bir tepki de siyaset bilimci Taceddin Kutay'dan geldi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kuva-yi Milliye ile ne alakası var" diyen Taceddin Kutay'a Berhan Şimşek "Ne diyorsun sen, haddini bil, adam mısın, bir de papyon takmışsın" diyerek tepki gösterdi.

Karşılıklı söz kavgasının devam etmesi üzerine sunucu Hande Aydemir, araya girmek zorunda kaldı.

Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında Kuva-yi Milliye tartışması!
Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında Kuva-yi Milliye tartışması!
El Bab'da şehit olan 2 asker ile yaralılar yurda getirildi
El Bab'da şehit olan 2 asker ile yaralılar yurda getirildi
Tarihleri yaklaştı yine bir oyun peşindeler
"Tarihleri yaklaştı yine bir oyun peşindeler"
El Bab’da askeri konvoya hain saldırı
El Bab’da askeri konvoya hain saldırı
A Haber'e saldıranlar serbest bırakıldı
A Haber'e saldıranlar serbest bırakıldı
İstanbul metrosunda korkutan patlama!
İstanbul metrosunda korkutan patlama!
CHP'li İBB'den ecdadımıza düşmanlık
CHP'li İBB'den ecdadımıza düşmanlık
Fransa’dan imamlara yönelik skandal karar!
Fransa’dan imamlara yönelik skandal karar!
A Haber’e saldırıya sert tepki!
A Haber’e saldırıya sert tepki!
Kentte seferberlik ilan edildi! Askerlerden yardım eli
Kentte seferberlik ilan edildi! Askerlerden yardım eli
Konut satışları 9 ayın zirvesine gördü!
Konut satışları 9 ayın zirvesine gördü!
Tatilciler dönüyor! Kuyruğun sonu yok
Tatilciler dönüyor! Kuyruğun sonu yok
Daha Fazla Video Göster