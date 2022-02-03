03 Şubat 2022, Perşembe
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CHP'li Ekrem İmamoğlu hukuk tanımıyor! İBB izin almadan yardım kampanyası başlattı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kanun tanımaz tavırlarına devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Valiliği'nden izin alınmadan yardım kampanyası başlatıldığı ortaya çıktı. Bununla da kalmayan İstanbul Vakfı'nın söz konusu paylaşımında kiosk noktalarına yönlendirme yapılıyor.