CHP'li Dursun Çiçek: Mansur Yavaş aday olursa HDP oyları sıkıntıya girer

HDP'ye elini verip kolunu kaptıran CHP, Kandil'in adeta esiri oldu. Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde HDP oylarında sıkıntı olacağını söyledi. Çiçek'in bu açıklaması terör sözcülerinin CHP'yi nasıl ele geçirdiğinin de itirafı oldu.