CHP’li belediyeye fatura isyanı! Sayaçlar 50 günde bir okunuyor

Su sayaçları geç okunuyor, faturalar cep yakıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi büyüyor. Yüksek ücretlere, yüksek sesle isyan ediyor vatandaş. Ve bakın ne diyorlar…

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