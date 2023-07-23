CHP’li Belediyeler toplantısında gergin anlar

Seçimlerde yaşadıkları büyük hezimet sonrası karışan CHP'de sular durulmazken Zoom toplantısı üzerinden Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan Ekrem İmamoğlu bugünkü toplantıda da bu tavrını sürdürdü. Zoom krizi sonrası ilk kez görüşen ikili tokalaşırken, Kılıçdaroğlu'nun karşısında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum" dediği iddia edildi..