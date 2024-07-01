01 Temmuz 2024, Pazartesi
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CHP’li belediyede dayak skandalı! Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı
Manisa'da CHP'li Kula Belediyesi'nden ihale alan bir firmanın 2 yetkilisi başkanın makam odasında feci şekilde darp edildiğini iddia etti. Olayın ardından CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, şoförü ve koruması tutuklandı. Olaydan önce tüm belediye personelinin dışarı çıkartıldığı, belediyenin güvenlik kameralarının kapatıldığı ve dayaktan sonra makam odasında kan olan halıların da gece saatlerinde yıkamaya götürüldüğü de iddialar arasında.