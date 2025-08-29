CHP’li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla dövdü

Denizli'nin Kale ilçesinde görev tanımlarında olmamasına rağmen aylardır moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia eden iki zabıta memuru, belediye başkanının gazabına uğradı. Parke taşı döşemeyi sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıtalar, CHP'li Başkan Erkan Hayla tarafından sopayla darp edildi.

