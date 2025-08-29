29 Ağustos 2025, Cuma

CHP'li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla dövdü
CHP’li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla dövdü

CHP’li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla dövdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.08.2025 15:18
Denizli'nin Kale ilçesinde görev tanımlarında olmamasına rağmen aylardır moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia eden iki zabıta memuru, belediye başkanının gazabına uğradı. Parke taşı döşemeyi sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıtalar, CHP'li Başkan Erkan Hayla tarafından sopayla darp edildi.
