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30.12.2019

CHP'li Battal İlgezdi'den "benzemezler ittifakı" itirafı!

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyenin 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu için "Birbirine benzemeyen 3 siyasi partiyi bir arada tutuyor, 1 partiyi dışarıda tutuyor ve seçim alıyor" itirafında bulundu.

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