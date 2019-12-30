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30.12.2019
CHP'li Battal İlgezdi'den "benzemezler ittifakı" itirafı!
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyenin 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu için "Birbirine benzemeyen 3 siyasi partiyi bir arada tutuyor, 1 partiyi dışarıda tutuyor ve seçim alıyor" itirafında bulundu.
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