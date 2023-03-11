CHP'li başkanın milyonluk seyahati! Parası belediye kasasından

CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi turizm fuarı için Miami, Berlin ve Varşova’ya gidecek. Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, seyahatler için belediye kasasından 2 milyon 436 bin lira çıkması büyük tepki çekti.