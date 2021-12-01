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CHP'li başkan Vahap Seçer yine hakaret etti: Buranın horozu sen misin!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.12.2021 11:56
Güncelleme:01.12.2021 11:57
Sık sık Meclis'te Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak başta olmak üzere Meclis üyelerine uyguladığı sansürle gündemden düşmeyen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çamlıbel projesi ile ilgili söz hakkı almak isteyen Gültak'ın yine mikrofonunu kapatarak Meclis'i bir kez daha karıştırdı. Başkan Gültak’a ‘Buranın horozu sen misin’ diyerek hakaret etti. Tüm ısrarlarına rağmen Gültak'ı konuşturmayan Seçer, ağır hakaretlerde de bulunarak Meclis'i provoke etti.
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