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CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde sular durulmuyor

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Giriş: 22.10.2020 12:46
Güncelleme:22.10.2020 13:03
CHP’li Bakırköy Belediye’sinde sular durulmuyor. Belediyede aktif görevdeki memurlar eylemde. Bu eylem neden yapılıyor? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer son gelişmeleri aktardı.

CHP'li Bakırköy Belediye'sinde sular durulmuyor. Belediyede aktif görevdeki memurlar eylemde. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer son gelişmeleri aktardı.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE EYLEM

Toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alamayan işçiler neredeyse hergün eylem yapıyorlar.

Son dakika: CHP’li Bakırköy Belediyesinde çalışanlar eylemde! SON DAKİKA: CHP'Lİ BAKIRKÖY BELEDİYESİNDE ÇALIŞANLAR EYLEMDE!
CHP’Li İBB ve Bakırköy Belediyesi önünde eylem CHP'Lİ İBB VE BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÖNÜNDE EYLEM
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde toplu sözleşme eylemi! İşçiler kazan kaldırdı CHP'Lİ BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME EYLEMİ! İŞÇİLER KAZAN KALDIRDI
CHPli Bakırköy Belediyesine haciz işlemi CHP'Lİ BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE HACİZ İŞLEMİ

CHP'li belediyede sular durulmuyor
CHP'li belediyede sular durulmuyor
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