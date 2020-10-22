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CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde sular durulmuyor
CHP’li Bakırköy Belediye’sinde sular durulmuyor. Belediyede aktif görevdeki memurlar eylemde. Bu eylem neden yapılıyor? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer son gelişmeleri aktardı.
CHP'li Bakırköy Belediye'sinde sular durulmuyor. Belediyede aktif görevdeki memurlar eylemde. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer son gelişmeleri aktardı.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE EYLEM
Toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alamayan işçiler neredeyse hergün eylem yapıyorlar.