CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde toplu sözleşme eylemi! İşçiler kazan kaldırdı

CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde kazan kaynıyor! Toplu sözleşme haklarının ihlal edildiğini düşünen belediye işçileri eylemde. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer olay yerinden aktardı.

Bakırköy Belediyesi'nde toplu sözleşme hakları ihlal edilen belediye işçileri Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Eylem yapan işçilerin arasında kadrolu ve taşeron işçiler vardı. İşçiler toplu sözleşme istediklerini belirtti. Yerel seçimler sonrası toplu sözleşme yapılması bekleniyordu fakat 1.5 yıl sonra kendilerine sunulan sözleşmenin bir önceki sözleşmeden bile daha kötü olduğu ortaya çıktı. İşçiler, kendilerini mağdur edecek o sözleşmeye imza atmayacaklarını belirtti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer olay yerinden aktardı.