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Son dakika: CHP’li Bakırköy Belediyesinde çalışanlar eylemde!

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Giriş: 08.10.2020 13:17
Güncelleme:08.10.2020 13:20
Son dakika haberi... İstanbul’da CHP'li Bakırköy Belediyesi çalışanları toplu sözleşmenin yapılmaması nedeniyle bugün bir kez daha eylemde. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

Tam 28 aydır Bakırköy Belediyesi çalışanları toplu sözleşme masasına oturmak istiyorlar ama yönetim onları duymazlıktan geliyor. Çalışanlar düzenli olarak eylemlerine devam ediyor.

Öğlen yemek molalarını eylemde geçiriyorlar.

Çalışanlar "Kazana kazana alacağız hakkımızı" diye sloganlar atıyor.

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