08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den akılalmaz uygulama! Yardım kolilerine kendi afişini zorla bastırıyor

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den akılalmaz uygulama! Yardım kolilerine kendi afişini zorla bastırıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2023 16:49
Türkiye dört bir yandan depremin yaralarını sarmak için kol kola girdi. 7'den 70'e herkes deprem bölgelerine gönderilmek üzere elinden gelenleri yardım TIR'larına vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için insanlık vazifesini yerine getiriyor. Halk, sosyal medyada hızla yayılan CHP'li İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin yardım organizasyonunda uyguladığı skandal protokolün şokuyla sarsıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı yardım kolisini Ataşehir Belediyesi'ne teslim etmek istedi. CHP'li belediye ise koli getiren herkesin Belediye Başkanı Battal İlgezdi adına basılan afişin yardım kutularına yapıştırılmasını şart koştu. Aksi takdirde depremzedeler için getirilen kolilerin kabul edilmeyeceğini iddia eden vatandaşlar duruma isyan etti. Kısa süre içerisinde CHP'li Başkan İlgezdi'den açıklama bekleyen Ataşehir halkı, uygulanan protokolün skandal olduğu konusunda birleşti.
Battal İlgezdi’den akılalmaz uygulama!
Battal İlgezdi'den akılalmaz uygulama!
İşte 140 kişinin olduğu otel enkazı!
İşte 140 kişinin olduğu otel enkazı!
İŞTE FELAKETİN ÇARPICI GÖRÜNTÜSÜ
İŞTE FELAKETİN ÇARPICI GÖRÜNTÜSÜ
Mucize haberleri peş peşe geliyor!
Mucize haberleri peş peşe geliyor!
60. SAATTE GELEN MUCİZE
60. SAATTE GELEN MUCİZE
Başkan Erdoğan Pazarcık’ta çadır kenti gezdi!
Başkan Erdoğan Pazarcık’ta çadır kenti gezdi!
Cemre bebeğin kurtarılma anı
Cemre bebeğin kurtarılma anı
A Haber bir mucizeyi daha görüntüledi
A Haber bir mucizeyi daha görüntüledi
Yabancı ekiplerin kurtarma anları!
Yabancı ekiplerin kurtarma anları!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
59. Saatte gelen mucize!
59. Saatte gelen mucize!
Adıyaman’da çadır kent kuruldu!
Adıyaman’da çadır kent kuruldu!
Daha Fazla Video Göster