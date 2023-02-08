CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den akılalmaz uygulama! Yardım kolilerine kendi afişini zorla bastırıyor

Türkiye dört bir yandan depremin yaralarını sarmak için kol kola girdi. 7'den 70'e herkes deprem bölgelerine gönderilmek üzere elinden gelenleri yardım TIR'larına vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için insanlık vazifesini yerine getiriyor. Halk, sosyal medyada hızla yayılan CHP'li İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin yardım organizasyonunda uyguladığı skandal protokolün şokuyla sarsıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı yardım kolisini Ataşehir Belediyesi'ne teslim etmek istedi. CHP'li belediye ise koli getiren herkesin Belediye Başkanı Battal İlgezdi adına basılan afişin yardım kutularına yapıştırılmasını şart koştu. Aksi takdirde depremzedeler için getirilen kolilerin kabul edilmeyeceğini iddia eden vatandaşlar duruma isyan etti. Kısa süre içerisinde CHP'li Başkan İlgezdi'den açıklama bekleyen Ataşehir halkı, uygulanan protokolün skandal olduğu konusunda birleşti.