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CHP'den Muharrem İnce'ye çelme!

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Giriş: 06.07.2021 13:52
Son dakika haberi... 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin o dönem miting miting dolaşırken arkasından dönen oyunlar gün yüzüne çıktı. İnce'nin seçilmemesi için büyük bir çaba sarf eden CHP'nin gerçek yüzünü Halk TV eski genel müdürü olan Şaban Sevinç ortaya çıkardı. A Haber'de Cansın Helvacı'nın konuğu olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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