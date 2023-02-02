CHP’den İYİ Parti'ye rest: Ya Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edin ya da masadan kalkın

6’lı koalisyonda "adaylık" turu başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, İYİ Parti'ye resti çekti. Peki 6'lı koalisyonda kopuşlar olur mu? CHP ile İYİ Parti arasındaki aday çekişmesi nasıl sonuçlanır? Ankara’dan detayları muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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