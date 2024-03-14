CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı! Rozetler takıldı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala AK Partiye katılımlar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 400 kişi düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini ise AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe taktı.

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