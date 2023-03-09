09 Mart 2023, Perşembe
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CHP'den HDP'ye ziyaret kararı! Kılıçdaroğlu: HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?
6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halkların Demokrasi Partisi’ni ziyareti kesinleşti. Bu arada İYİ Parti'den tutuklu Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı mektuba da yanıt geldi. Be gelişmeler ne anlama geliyor? Gazeteci Hakkı Öcal A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.