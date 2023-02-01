01 Şubat 2023, Çarşamba
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CHP’den HDP için madde ekledik çıkışı! Ortak mutabakat metni kimlere ne mesaj veriyor? MİT vaadi ne anlama geliyor?
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi 6’lı koalisyon, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyu ile paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, mutabakat metniyle ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu. Bazı maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etti. Şehir hastaneleri ihalelerinin durdurulacağı da belirtildi. Toplantının uzun sürmesinden yorgun düşen DP lideri Gültekin Uysal ise uyuya kaldı. Peki koalisyon metni kime ne mesaj veriyor? Ortak metinde PKK ve FETÖ ile mücadele neden yok? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.