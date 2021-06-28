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CHP'de yeni parti içi muhalefet dalgası

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Giriş: 28.06.2021 10:16
CHP'de yaprak dökümü sürüyor. İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katılması CHP'de krizi büyüttü. CHP Milletvekilleri Ali Şeker ve Ali Haydar Hakverdi'nin de partiden ayrılacağı iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa dalgası her geçen büyüyor. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in istifası parti içinde krize neden oldu. Daha önce 3 milletvekilinin partiden istifa ederek, Memleket Partisi'ne geçmesinin ardından bu kez de, Kadıgil partisinden istifa etmiş, Türkiye İşçi Partisi'nde yola devam etme kararı almıştı.

İstifa sonrası CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 135'e düşerken, Türkiye İşçi Partisi'nin 4'e yükseldi. Kadıgil, çok sayıda tepki çeken açıklamalara imza atmış eleştirilerin hedefi olmuştu. Kadıgil'in ardından iki milletvekilinin daha partiden istifa edeceği iddia edildi. Ancak istifa için adı geçen 2 milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Ali Şeker, iddiaları yalanladı.

CHP'nin yeteri kadar sol niyete hitap etmediğini belirten Şeker, "Benim Türkiye İşçi Partisi'ne geçeceğim yönündeki söylentiler doğru değil. Parti içinde partimizin ilkeleri doğrultusunda daha solda bir siyaset yapması için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceğiz" dedi. CHP'den istifa ederek TİP'e geçeceği konuşulan Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise iddialara "ben Cumhuriyet Halk Partiliyim" diye yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, parti içindeki sol düşüncedeki insanların bugün toplantı yaparak bi araya geleceğini söyledi.

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