15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de tepki çeken kararlar! Her şey izne bağlandı, izinsiz tweet atmak yasak

CHP’de tepki çeken kararlar! Her şey izne bağlandı, izinsiz tweet atmak yasak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2023 10:34
CHP milletvekilleri, grup yönetiminden izin almadan TV programlarına katılamayacak. Hatta tweet bile atamayacak alınan karar; milletvekillerine iletildi. İşte detaylar….
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
16 terörist etkisiz hale getirildi
16 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ankası-2023 tatbikatı!
Anadolu Ankası-2023 tatbikatı!
CHP’de TV’ye çıkmak yasaklandı
CHP’de TV'ye çıkmak yasaklandı
İYİ Parti’de 5 yılda 70 kurucu istifa etti!
İYİ Parti'de 5 yılda 70 kurucu istifa etti!
Suriye’de 16 terörist öldürüldü! İşte görüntüler
Suriye’de 16 terörist öldürüldü! İşte görüntüler
İYİ Parti’de istifalar partiyi karıştırdı!
İYİ Parti'de istifalar partiyi karıştırdı!
Ankara’da kritik İsveç toplantısı!
Ankara’da kritik İsveç toplantısı!
Ankara’da Kılıçdaroğlu – İmamoğlu görüşmesi
Ankara’da Kılıçdaroğlu – İmamoğlu görüşmesi
Başkanlık görüşmesine Özel’den “Adayım” çıkışı
Başkanlık görüşmesine Özel’den “Adayım” çıkışı
Kritik ekonomi toplantısı
Kritik ekonomi toplantısı
Portakal-Yanardağ kapışması
Portakal-Yanardağ kapışması
Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?
Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?
Daha Fazla Video Göster