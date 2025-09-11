CHP’de tek gündem: Şaibeli kurultay!

15 Eylül’de görülecek duruşmada, partinin yönetimi için “mutlak butlan” kararı çıkabileceği konuşuluyor. CHP yönetimi, bu ihtimali Parti Meclisi toplantısında masaya yatırdı. Genel Başkan Özgür Özel, toplantıda yaptığı açıklamada, “Binayı terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Parti yönetimi, 15 Eylül duruşması öncesinde izleyeceği yol haritasını belirlemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

