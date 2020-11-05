CHP'de "operasyon" iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e gönderme

Son dakika haberi... CHP şimdi de "Operasyon" iddialarıyla çalkalanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiği ve parti kurma çalışmalarına destek olunduğunu iddia etti ve isim vermeden Muharrem İnce ile Mustafa Sarıgül'ü eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yanıt veren İnce ise "Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun" dedi.

CHP'de kavga bitmiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında "Acaba ittifakı dağıtmak için geçmişte ittifakın içinde şöyle ya da böyle yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz. Şimdi bu çaba gösteriliyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İNCE VE SARIGÜL'E GÖNDERME

Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiği ve parti kurma çalışmalarına destek olunduğunu iddia etti ve isim vermeden Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ü eleştirdi. Gazetecinin "Muharrem İnce'yi kastediyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Sadece o değil. Muharrem bey henüz ayrılmış değil" ifadeleriyle yanıt verdi. Bu kez da Kılıçdaroğlu'na "Mustafa Sarıgül'den mi bahsediyorsunuz?" sorusu soruldu.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye değişim hareketi'ni partileştirme kararı alan Mustafa Sarıgül ve yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'yi üstü kapalı olarak hedef alması ana muhalefette yeni bir krize kapı araladı.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi. Muharrem İnce sosyal medyadan "Yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" diye seslendi. İnce, "CHP'nin sade bir üyesi olarak Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu katıldığı programda benim de ismimi "sadece o değil" diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum. Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP'nin genel başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun." ifadelerini kullandı.

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