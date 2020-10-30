Muharrem İnce yol haritasını açıkladı! A Haber'de flaş açıklamalar: Bu hareket partileşmeye gidiyor

Son dakika haberi... CHP'de kriz büyümeye devam ediyor. Muharrem İnce, bugün düzenlenen basın toplantısında yol haritasını açıkladı. İnce, konuşmasında CHP Genel Merkezi ve Kaftancıoğlu’nu eleştirdi. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de kriz büyümeye devam ediyor. Muharrem İnce, bugün düzenlenen basın toplantısında yol haritasını açıkladı. İnce, konuşmasında CHP Genel Merkezi ve Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BİR BÖLEN OLMADIĞINI ANLATMA ÇABASI

O açıklamalardan satır başları;

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Sayın Muharrem İnce'nin bugünkü açıklaması ve 'memleket hareketi' çerçevesini artık bir hareketten partiye doğru devşirme ya da dönüştürme gayreti özü itibariye Türkiye'yi yönetme iddiasına ilişkin bir hırsı, bir heyecanı, bir hevesi, bir iddiayı yansıtmakla birlikte asıl merkez CHP ile ilgili. Sayın İnce CHP'nin iç dinamikleriyle ilgili hesaplaşmayı CHP'nin dışında oluşturmak istediği partinin de neredeyse önünde götürüyor veya ikisini de at başı götürüyor diyelim. Bir bölen olmadığını anlatma çabası tabi ki CHP seçmeninde ve oluşturmak istediği harekette kendine meşruiyet kanalları ya da meşruiyet dayanakları bulma çabasıyla da doğrudan örtüşüyor.

BU HAREKET ADIM ADIM PARTİLEŞMEYE GİDİYOR

İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar: Muharrem İnce bir süredir farklı bir siyaset tarzı yapmak istercesine aslında yollara düştü Türkiye'yi gezdi ama farklı siyaset yapmayı arzularken bir taraftan da hem de CHP'nin içerisinde kalmaya çalışıyor. Bence bu bir çelişki. İnce, şu an hem CHP'nin hem Millet İttifakı'nın içerisinde kalıp hem de ayrıymış gibi bugün kurucular kurulu açıklaması ki oradaki isimlere baktığımız zaman daha önce tanınmamış isimler akademisyenlerden seçili isimler. Bunun anlamı şu bu hareket adım adım partileşmeye gidiyor.