30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem İnce yol haritasını açıkladı! A Haber'de flaş açıklamalar: Bu hareket partileşmeye gidiyor

Muharrem İnce yol haritasını açıkladı! A Haber'de flaş açıklamalar: Bu hareket partileşmeye gidiyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2020 13:49
Güncelleme:30.10.2020 13:49
Son dakika haberi... CHP'de kriz büyümeye devam ediyor. Muharrem İnce, bugün düzenlenen basın toplantısında yol haritasını açıkladı. İnce, konuşmasında CHP Genel Merkezi ve Kaftancıoğlu’nu eleştirdi. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de kriz büyümeye devam ediyor. Muharrem İnce, bugün düzenlenen basın toplantısında yol haritasını açıkladı. İnce, konuşmasında CHP Genel Merkezi ve Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BİR BÖLEN OLMADIĞINI ANLATMA ÇABASI

O açıklamalardan satır başları;

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Sayın Muharrem İnce'nin bugünkü açıklaması ve 'memleket hareketi' çerçevesini artık bir hareketten partiye doğru devşirme ya da dönüştürme gayreti özü itibariye Türkiye'yi yönetme iddiasına ilişkin bir hırsı, bir heyecanı, bir hevesi, bir iddiayı yansıtmakla birlikte asıl merkez CHP ile ilgili. Sayın İnce CHP'nin iç dinamikleriyle ilgili hesaplaşmayı CHP'nin dışında oluşturmak istediği partinin de neredeyse önünde götürüyor veya ikisini de at başı götürüyor diyelim. Bir bölen olmadığını anlatma çabası tabi ki CHP seçmeninde ve oluşturmak istediği harekette kendine meşruiyet kanalları ya da meşruiyet dayanakları bulma çabasıyla da doğrudan örtüşüyor.

BU HAREKET ADIM ADIM PARTİLEŞMEYE GİDİYOR

İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar: Muharrem İnce bir süredir farklı bir siyaset tarzı yapmak istercesine aslında yollara düştü Türkiye'yi gezdi ama farklı siyaset yapmayı arzularken bir taraftan da hem de CHP'nin içerisinde kalmaya çalışıyor. Bence bu bir çelişki. İnce, şu an hem CHP'nin hem Millet İttifakı'nın içerisinde kalıp hem de ayrıymış gibi bugün kurucular kurulu açıklaması ki oradaki isimlere baktığımız zaman daha önce tanınmamış isimler akademisyenlerden seçili isimler. Bunun anlamı şu bu hareket adım adım partileşmeye gidiyor.

Son dakika: Muharrem İnce CHPyi topa tuttu: Seninle siyaset yapmam ben SON DAKİKA: MUHARREM İNCE CHP'Yİ TOPA TUTTU: SENİNLE SİYASET YAPMAM BEN
Son dakika: Muharrem İnce yol haritasını açıkladı SON DAKİKA: MUHARREM İNCE YOL HARİTASINI AÇIKLADI
CHP’nin içinden 3 parti çıkacak! Melik Yiğitel’den A Haber’e çarpıcı açıklamalar CHP'NİN İÇİNDEN 3 PARTİ ÇIKACAK! MELİK YİĞİTEL'DEN A HABER'E ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Muharrem İnce Memleket Hareketinin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacak MUHARREM İNCE "MEMLEKET HAREKETİ"NİN KURUCULARINI BİR İKİ GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAK

Bu hareket partileşmeye gidiyor
"Bu hareket partileşmeye gidiyor"
Okullar açık kalacak mı?
Okullar açık kalacak mı?
Bu köyde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı
Bu köyde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı
Daha ismi konulmamıştı...
Daha ismi konulmamıştı...
MİT tırları davasında 27 sanık hakkında karar
MİT tırları davasında 27 sanık hakkında karar
Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu
Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Muharrem İnce yol haritasını açıkladı
Muharrem İnce yol haritasını açıkladı
Yavuz Donat Mesut Yılmaz'ı A Haber'de anlattı
Yavuz Donat Mesut Yılmaz'ı A Haber'de anlattı
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Erkan Tan: Haç ve Hilal savaşı var! Bu bir masal değil
Erkan Tan: Haç ve Hilal savaşı var! Bu bir masal değil
'Oğlunun ölümünden sonra kendisine gelemedi!'
'Oğlunun ölümünden sonra kendisine gelemedi!'
Daha Fazla Video Göster