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İspanya sokakları karıştı! Yüz binler meydanlara indi: Polisle göstericiler karşı karşıya!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya sokakları karıştı! Yüz binler meydanlara indi: Polisle göstericiler karşı karşıya!

İspanya'da konut krizi ve maaş artışı talebiyle düzenlenen genel grev, Madrid ve Barselona'da yüz binlerce kişinin katıldığı kitlesel gösterilere dönüştü. 29 Kasım'daki erken seçim öncesinde polisle göstericiler arasında tansiyon yükselirken, yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı, 20-25 kişi yaralandı. Olaylı sona eren grevin ardından İspanya'daki siyasi gerilimi ve dış müdahale iddialarını değerlendiren AA Madrid Temsilcisi Şenhan Bolelli, çarpıcı gelişmeleri A Haber ekranlarında aktardı.

İspanya'da konut ve geçim krizi protestoları büyüttü! 400 bini aşkın kişi sokakta, polis müdahale etti
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İspanya'da konut ve geçim krizi protestoları büyüttü! 400 bini aşkın kişi sokakta, polis müdahale etti
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