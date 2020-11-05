CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yeni kriz! İnce: Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun

Son dakika haberi... CHP şimdi de "Operasyon" iddialarıyla çalkalanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiği ve parti kurma çalışmalarına destek olunduğunu iddia etti ve isim vermeden Muharrem İnce ile Mustafa Sarıgül'ü eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yanıt veren İnce ise "Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun" dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Son dakika haberi... CHP şimdi de "Operasyon" iddialarıyla çalkalanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiği ve parti kurma çalışmalarına destek olunduğunu iddia etti ve isim vermeden Muharrem İnce ile Mustafa Sarıgül'ü eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yanıt veren İnce ise "Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun" dedi.