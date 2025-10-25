CHP’de muhalifler tasfiye ediliyor! Berhan Şimşek CHP’den ihraç edildi

CHP'de Özgür Özel yönetimine bayrak açan muhaliflerin ihracına yenileri eklendi. Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın ardından eski milletvekilleri Berhan Şimşek ve Metin Lütfi Baydar da CHP'den ihraç edildi. Berhan Şimşek, “Parti disiplinini zedeleyen davranışlar” nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN