25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP’de muhalifler tasfiye ediliyor! Berhan Şimşek CHP’den ihraç edildi
CHP’de muhalifler tasfiye ediliyor! Berhan Şimşek CHP’den ihraç edildi

CHP’de muhalifler tasfiye ediliyor! Berhan Şimşek CHP’den ihraç edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 10:20
CHP'de Özgür Özel yönetimine bayrak açan muhaliflerin ihracına yenileri eklendi. Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın ardından eski milletvekilleri Berhan Şimşek ve Metin Lütfi Baydar da CHP'den ihraç edildi. Berhan Şimşek, “Parti disiplinini zedeleyen davranışlar” nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de muhalifler tasfiye ediliyor! Berhan Şimşek CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek CHP’den ihraç edildi
500 bin yeni konut geliyor! İşte tüm detaylar…
500 bin yeni konut geliyor! İşte tüm detaylar…
İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar
İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar
Meteoroloji Mühendisi uyardı: Yağışlar gece etkisini artıracak
Meteoroloji Mühendisi uyardı: Yağışlar gece etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı sağanak Marmara’yı vurdu
Meteoroloji uyardı sağanak Marmara'yı vurdu
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
81 ile 500 bin sosyal konut! Aylık taksit ne kadar olacak?
81 ile 500 bin sosyal konut! Aylık taksit ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul’a ayırdık!
Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul'a ayırdık!
Başkan Erdoğan: 23 yıl milletimizin yanında olduk
Başkan Erdoğan: "23 yıl milletimizin yanında olduk"
TOKİ ile Ev Sahibi Türkiye
TOKİ ile Ev Sahibi Türkiye
İstanbul’da yeni dönem başlatıyoruz
"İstanbul'da yeni dönem başlatıyoruz"
Daha Fazla Video Göster