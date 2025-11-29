CHP’de kurultay başladı! Parti Meclisi yenileniyor

29 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 29.11.2025 10:35
Cumhuriyet Halk Partisi'nin üç gün sürecek 39. Olağan Kurultayı maratonu dün başladı. İlk gün parti tüzüğünün değişikliği oylandı ve Parti Meclisi'nin 60 olan üye sayısı 80'e çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün davet edeceğini söylediği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın ilk gününe katılmadı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan notları aktardı.
