CHP’de koltuk krizi büyüyor

CHP bir yandan da parti içi krizle mücadele ediyor. Gözler 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davasına çevrilmişken, genel merkezin 21 Eylül'de aldığı olağanüstü kurultay hamlesi de ortalığı karıştırdı. Özel, bu kararı "delege iradesi" olarak nitelendirse de, kapalı kapılar ardında delegelere imza için büyük bir baskı yapıldığı iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Özel'in davetine rağmen CHP'nin kuruluş yıl dönümü toplantısına katılmadı. Avukat Celal Çelik'in son paylaşımı da "genel merkeze rest" olarak yorumlandı.

