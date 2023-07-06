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CHP'de koltuk kavgası sürüyor | Değişim çağrısına kim ne diyor? İmamoğlu İstanbul'u artık istemiyor mu?

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 12:55
Güncelleme:06.07.2023 13:16
CHP'de değişim tartışması adı altında yürüyen koltuk kavgası sürüyor. Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden cumhurbaşkanlığı yardımcısı olma hayali kuran ve kaybeden isimler arasında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde CHP'nin eski genel başkanları ile görüşeceği ve yol haritasını açıklayacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu cephesinden ise bir kez daha ''Yola devam'' mesajı geldi. Değişim çağrısına kim ne diyor? CHP'de kimler "Kılıçdaroğlu" kimler "İmamoğlu" diyor? İmamoğlu İstanbul'u artık istemiyor mu? "Değişim" sitesi açan İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ne olacak? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ve siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.
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