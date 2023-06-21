21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de il başkanları ile toplantı! Parti yönetimi ve il başkanları ilk kez bir araya geldi

CHP'de il başkanları ile toplantı! Parti yönetimi ve il başkanları ilk kez bir araya geldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2023 15:13
Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları ile parti yönetimi bir araya geldi. Partide değişim çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınacak. 3 Temmuz ilçe delege seçimleri, 5 Ağustos'ta ilçe kongreleri, 16 Eylül'de ise il kongreleri başlayacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İl başkanları ile kritik toplantı!
İl başkanları ile kritik toplantı!
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi!
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi!
İlk fotoğraf
İlk fotoğraf
Değişimi değerlendirdiler
"Değişimi" değerlendirdiler
İşte Almanya’nın PKK gerçeği
İşte Almanya'nın PKK gerçeği
Görüşme başladı! İşte ilk görüntüler
Görüşme başladı! İşte ilk görüntüler
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber’de değerlendirdiler
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Asgari ücret açıklaması
Asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki
Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki
Zafere giden yol
Zafere giden yol
Daha Fazla Video Göster