21 Haziran 2023, Çarşamba
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CHP'de il başkanları ile toplantı! Parti yönetimi ve il başkanları ilk kez bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları ile parti yönetimi bir araya geldi. Partide değişim çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınacak. 3 Temmuz ilçe delege seçimleri, 5 Ağustos'ta ilçe kongreleri, 16 Eylül'de ise il kongreleri başlayacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.