Denizli'de o görüntüler yürekleri dağlamıştı! Şizofreni hastası oğlunun darbettiği yaşlı kadından acı haber

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen ay şizofreni hastası oğlu tarafından darbedilen yatalak hasta kadının görüntüleri yürekleri dağlamıştı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde darbedildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen hasta kadın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. tarafından darbedildiğini tespit etmiş, polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı. Yatalak hasta kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi