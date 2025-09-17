17 Eylül 2025, Çarşamba

Tekin ve Yarkadaş'ın CHP'den ihracı! Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül
Tekin ve Yarkadaş’ın CHP’den ihracı! Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül

Tekin ve Yarkadaş’ın CHP’den ihracı! Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül

ahaber.com.tr Haber Merkezi
17.09.2025 16:39
Güncelleme:17.09.2025 16:39
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş hakkında MYK'nın kesin ihraç talebini görüşmek için 26 Eylül'de toplanacak. Toplantıdan ihraç kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte ayrıntılar…
