Dışişleri Bakanlığı yerleşkesi temel atma töreni! Başkan Erdoğan: Tahriklere kapılmayız tuzaklara düşmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Dışişleri Bakanlığı yerleşkesi temel atma töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Bizim boş lafla ucuz polemikle işimiz olmaz. Bugün Türkiye hem içerde hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve uygulama kudretine sahip bir ülkedir. Hiçbir tahrik bizi alıkoyamayacaktır. Tuzağa düşmeyiz. Provokasyona gelmeyiz. Diplomasinin dili nezakettir. Türkiye'nin dış siyaseti de barış odaklıdır. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında bugün de yarın da dimdik ayakta duracağız. Faili ister örgüt ister devlet olsun, terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu 'kanlı kilit' inşallah eninde sonunda kırılacaktır. Kudüs'ün kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam aleminin ortak davası ve mirasıdır.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN