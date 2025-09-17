17 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’ın Kudüs mesajları! Uzman isimler A Haber’de yorumladı
Başkan Erdoğan’ın Kudüs mesajları! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Başkan Erdoğan’ın Kudüs mesajları! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2025 16:31
Soykırımcı Netanyahu'ya 1998 yılında Siloam Yazıtı’nı Başkan Erdoğan’ın kendilerini vermediklerini itiraf ederek "Kudüs sizin değil" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan katil Netanyahu'ya sert cevap vererek "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın Kudüs mesajları! Uzman isimler A Haber’de yorumladı
İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?
İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?
Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül
Gürsel Tekin için kritik tarih 26 Eylül
Ekibimiz TEKNOFEST’te
Ekibimiz TEKNOFEST'te
Yeni Togg t10f ahaber.com.tr’de
Yeni Togg t10f ahaber.com.tr'de
Milletimiz bağımsız Türkiye idealine sahip çıktı
"Milletimiz bağımsız Türkiye idealine sahip çıktı"
Kudüs mesajlarının şifresi!
Kudüs mesajlarının şifresi!
En büyük umut kaynağımız
"En büyük umut kaynağımız"
Türk Yıldızları nefes kesti
Türk Yıldızları nefes kesti
Tahriklere kapılmayız tuzaklara düşmeyiz
"Tahriklere kapılmayız tuzaklara düşmeyiz"
Netanyahu’ya cevap: Kuyruk acısı geçmeyecek
Netanyahu’ya cevap: Kuyruk acısı geçmeyecek
Süreç komisyonu 10. kez toplandı
Süreç komisyonu 10. kez toplandı
MİT Başkanı Kalın’dan Şam’a kritik ziyaret
MİT Başkanı Kalın'dan Şam'a kritik ziyaret
Daha Fazla Video Göster