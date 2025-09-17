Başkan Erdoğan’ın Kudüs mesajları! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Soykırımcı Netanyahu'ya 1998 yılında Siloam Yazıtı’nı Başkan Erdoğan’ın kendilerini vermediklerini itiraf ederek "Kudüs sizin değil" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan katil Netanyahu'ya sert cevap vererek "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın değerlendirdi.

