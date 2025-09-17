17 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?
İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?

İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtının önemi ne?

Giriş: 17.09.2025 17:42
Güncelleme:17.09.2025 17:48
İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu, "Kudüs bizim şehrimiz Sayın Erdoğan sizin şehriniz değil" ifadelerini kullanıp sözü Siloam Yazıtı’na getirdi.Peki İsrail’e verilmeyen Siloam yazıtıının önemi ne? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar anlattı.
