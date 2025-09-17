17 Eylül 2025, Çarşamba

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Şam'a kritik ziyaret! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Şam’a kritik ziyaret! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Şam'a kritik ziyaret! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 14:22
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek. Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Şam’a kritik ziyaret! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
