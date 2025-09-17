17 Eylül 2025, Çarşamba

Teknoloji Bakanı Kacır A Haber'de: Milletimiz bağımsız Türkiye idealine sahip çıktı
Teknoloji Bakanı Kacır A Haber’de: Milletimiz bağımsız Türkiye idealine sahip çıktı

Giriş: 17.09.2025 16:02
Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kaçır, “Nükleer enerji teknolojisinde önemli adımlar attık. Nükleer enerji reaktörünü geliştiren ülke olacağız. Savunma sanayinde bağımsızlığımız yüzde 85'lere çıktı. 2030'da tüm semalarımızı Çelik Kubbe ile muhafaza edeceğiz." dedi.
