Teknoloji Bakanı Kacır A Haber’de: Milletimiz bağımsız Türkiye idealine sahip çıktı

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kaçır, “Nükleer enerji teknolojisinde önemli adımlar attık. Nükleer enerji reaktörünü geliştiren ülke olacağız. Savunma sanayinde bağımsızlığımız yüzde 85'lere çıktı. 2030'da tüm semalarımızı Çelik Kubbe ile muhafaza edeceğiz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN