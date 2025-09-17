17 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Katil Netanyahu’nun Siloam Yazıtı açıklaması! Başkan Erdoğan: Kuyruk acısı geçmeyecek
Katil Netanyahu’nun Siloam Yazıtı açıklaması! Başkan Erdoğan: Kuyruk acısı geçmeyecek

Katil Netanyahu’nun Siloam Yazıtı açıklaması! Başkan Erdoğan: Kuyruk acısı geçmeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2025 15:09
Eli kanlı Netanyahu’nun 1998 yılındaki olayla ilgili konuşmalarına cevap veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Netanyahu bunları bilmez. Övülmüş Kudüs şehrini tüm inanç mensupları için yüzyıllar boyunca barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Kudüs Müslümanların ortak davasıdır. Kudüs’teki haklarımızdan geri adım atmayacağız. 27 yıl öncesini unutmayacak. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil Netanyahu’nun Siloam Yazıtı açıklaması! Başkan Erdoğan: Kuyruk acısı geçmeyecek
Yeni Togg t10f ahaber.com.tr’de
Yeni Togg t10f ahaber.com.tr'de
En büyük umut kaynağımız
"En büyük umut kaynağımız"
Türk Yıldızları nefes kesti
Türk Yıldızları nefes kesti
Tahriklere kapılmayız tuzaklara düşmeyiz
"Tahriklere kapılmayız tuzaklara düşmeyiz"
Netanyahu’ya cevap: Kuyruk acısı geçmeyecek
Netanyahu’ya cevap: Kuyruk acısı geçmeyecek
Süreç komisyonu 10. kez toplandı
Süreç komisyonu 10. kez toplandı
MİT Başkanı Kalın’dan Şam’a kritik ziyaret
MİT Başkanı Kalın'dan Şam'a kritik ziyaret
Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon
İsrail’e verilmeyen Siloam tabletinde ne yazıyor?
İsrail’e verilmeyen Siloam tabletinde ne yazıyor?
Ufkumuzu daha da genişlettik
"Ufkumuzu daha da genişlettik"
İsrail’in savaş suçları sansürleniyor
"İsrail’in savaş suçları sansürleniyor"
CHP’de yeni tasfiyeler gündemde mi?
CHP'de yeni tasfiyeler gündemde mi?
Daha Fazla Video Göster