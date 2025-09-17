Katil Netanyahu’nun Siloam Yazıtı açıklaması! Başkan Erdoğan: Kuyruk acısı geçmeyecek

Eli kanlı Netanyahu’nun 1998 yılındaki olayla ilgili konuşmalarına cevap veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Netanyahu bunları bilmez. Övülmüş Kudüs şehrini tüm inanç mensupları için yüzyıllar boyunca barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Kudüs Müslümanların ortak davasıdır. Kudüs’teki haklarımızdan geri adım atmayacağız. 27 yıl öncesini unutmayacak. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN