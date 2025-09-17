Viral Galeri Viral Liste Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Cemil Koç'a bilgi sızdıran 2 polis için istenen ceza belli oldu | İfadeleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da bir valizden cesedi çıkan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Küçükçekmece'de Cemil Koç tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Her detayı vahşet dolu olan bu cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç'a sızdıran 2 polis memuru için harekete geçildi. Bu polisler hakkında soruşturma tamamlandı ve istenen cezalar netleşti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:03
11 Temmuz 2025'te İstanbul Küçükçemece'de yaşanan cinayet Türkiye'yi dehşete düşürdü. Cemil Koç 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ı öldürmüş ardından da cesediniz bir valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına atmıştı.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan'da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın olaydan 1 gün sonra emniyette ifade vermesinin ardından ifadeyi zanlı Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B. (31) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede N.Ç. ve Z.B. 'şüpheli', Esra Tokyaz ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından savcılıkta ifade veren Cemil Koç'un bu ifadeden haberdar olduğunu söylemesi üzerine ifadeyi, 'kasten öldürme' suçunun şüphelisi Cemil Koç paylaşanların tespiti için çalışma başlatıldığı aktarıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan araştırma neticesinde polnet-4 sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru N.Ç.'ye ait ekrandan cinayetten 1 gün sonra olaya ait kayıtların olduğu ekrana erişim sağlandığının belirtildiğinin bilgisi iddianamede anlatıldı.

O POLİSLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis memuru N.Ç.'nin ifadesi de iddianamede yer aldı. N.Ç., "Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde polis memuruyum. Cemil Koç'un arkadaşıyım. Son zamanlarda Cemil beni ısrarla İstanbul'a çağırmaya başladı. En son 12 Temmuz günü saat 14.45'te, Whatsapp üzerinden arayarak yine İstanbul'a gelmem için ısrarcı oldu. Bu durumdan şüphelendim, aranmasının olduğunu düşünmeye başladım. Zira daha önce yine beni aradı, denetimli serbestliğinin bulunduğunu söyledi ve imza atmadığı taktirde ne olacağıyla ilgili benden bilgi aldı." dedi ve şöyle devam etti:

