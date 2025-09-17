Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Cemil Koç'a bilgi sızdıran 2 polis için istenen ceza belli oldu | İfadeleri ortaya çıktı
İstanbul Eyüpsultan'da bir valizden cesedi çıkan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın Küçükçekmece'de Cemil Koç tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Her detayı vahşet dolu olan bu cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç'a sızdıran 2 polis memuru için harekete geçildi. Bu polisler hakkında soruşturma tamamlandı ve istenen cezalar netleşti. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:03