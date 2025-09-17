Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Cemil Koç'a bilgi sızdıran 2 polis için istenen ceza belli oldu | İfadeleri ortaya çıktı

O POLİSLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis memuru N.Ç.'nin ifadesi de iddianamede yer aldı. N.Ç., "Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde polis memuruyum. Cemil Koç'un arkadaşıyım. Son zamanlarda Cemil beni ısrarla İstanbul'a çağırmaya başladı. En son 12 Temmuz günü saat 14.45'te, Whatsapp üzerinden arayarak yine İstanbul'a gelmem için ısrarcı oldu. Bu durumdan şüphelendim, aranmasının olduğunu düşünmeye başladım. Zira daha önce yine beni aradı, denetimli serbestliğinin bulunduğunu söyledi ve imza atmadığı taktirde ne olacağıyla ilgili benden bilgi aldı." dedi ve şöyle devam etti: